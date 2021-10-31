Van’ın İran sınırına 27 kilometrelik duvar örüldü TOKİ sınır güvenliğine katkı sağlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Van’ın İran sınırında örülmeye başlanan 64 kilometrelik güvenlik duvarının yaklaşık 27 kilometresi tamamlandı.

Türkiye, İran sınır hattında gelebilecek tehditleri önlemek için hudut hatlarını TOKİ’nin çalışmalarıyla güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda İran sınırında hudut güvenliğinin artırılması amacıyla Van'ın İran'la olan 64 kilometrelik sınırında güvenlik duvarının 3’te birlik kısmı tamamlanmış oldu. Gözetleme kuleleri kameralarla donatılacak ve hendeklerle desteklenecek duvar sayesinde her türlü terör, kaçakçılık ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilecek. Aynı zamanda güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılan yolda sınır birlikleri 7 gün 24 saat devriye gezerek sınırı gözetim altında tutacak. TOKİ, daha önce TürkiyeSuriye sınır hattındaki güvenlik duvar çalışmalarını tamamlamıştı. Suriye sınırına 588.9 kilometre duvar ören TOKİ, Hatay Denizgören bölgesinde tamamladığı sınır güvenlik sistemini Akdeniz kıyısına ulaştırmıştı.



İran sınırı güvenlik duvarıyla güçleniyor

Suriye sınırının ardından İran sınır hattında da çalışmalara başlayan TOKİ, Iğdır’ın 53,4 kilometrelik kısmı ile Ağrı’nın 81,9 kilometrelik sınır fiziki güvenlik sistemini tamamladı. 2021 yılının başında Van ve Hakkari’nin İran sınır hattında da duvar örmeye başlayan TOKİ, Van’da toplam 64 kilometrelik uzunluğundaki duvarın 27 kilometresini, Hakkari’de ise 28 kilometre uzunluğundaki duvarın 16 kilometresini tamamladı.

TOKİ, şu ana kadar Suriye sınırına 588,9 kilometre, İran sınır hattına ise 177,9 kilometreyle toplam 766,8 kilometre duvar örerek sınır güvenliğine katkı sağladı.

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