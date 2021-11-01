Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu ve kozmetik ürün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 25 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 9 adet cep telefonu ve 4 bin 397 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 2 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

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