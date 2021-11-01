Sınırda, hendekte erkek cesedi bulundu

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Hakan SARI/ÖZALP (Van)(DHA)VAN'ın Özalp ilçesinde Türkiye-İran sınırında güvenlik amaçlı oluşturulan hendekte erkek cesedi bulundu.

Özalp ilçesinin İran sınırındaki Aşağı Turgalı Mahallesi'nde Tamer Aydın Hudut Karakolu´nda görevli askerler devriye gezerken, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlarla birlikte içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu. Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedinin çıkarılması için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hendekten çıkarılan ceset, Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Ölen kişinin kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Van / Özalp Hakan SARI

2021-11-01 10:15:17



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