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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da sahte para ele geçirildi

İHA

Van’da sahte para ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda sahte para ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında, iş yerlerine sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs, 9 adet 50 TL sahte banknot ile birlikte yakalanmış olup, adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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