TBMM heyeti İran sınırında inceleme yaptı TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu: “Düzensiz göç artık dünyanın bir sorunu”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, düzensiz göçün artık dünyanın bir sorunu haline geldiğini söyledi.

Türkiyeİran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişlerle kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Iğdır ve Ağrı illerinde tamamlanan, Van ve Hakkari’de bu yıl devam eden modüler duvar çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı.

Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Vanİran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.

Faaliyetinin yürütüldüğü sınır hattında incelemelerde bulunan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu ve beraberindeki CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, komisyonun TBMM’de bütün siyasal partilerin ortak kararıyla kurulduğunu anımsattı. Uslu, “Türkiye’deki göç, düzenli göç, uluslar arası koruma konusunu, ikamet ve yaşayan göçmenlerin durumunu araştırmak, incelemek üzere kurulmuş bir komisyondur. Bugün de İran’dan Türkiye’ye düzensiz göç girişleri konusundaki engelleme çalışmaları, Türkiye’nin düzensiz göçü engelleme konusunda yaptığı çalışmaları görmek üzere sınıra geldik. Sınırdaki duvarları inceleyeceğiz. Kuleleri, engelleme sistemlerini, bunlarla ilgili Türkiye’nin yaptıklarını göreceğiz. Güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin yaptığı çalışmaları yerinde görmek için buradayız” diye konuştu.



“Düzensiz göç artık dünyanın bir sorunu”

Sınırda devam eden çalışmalar konusunda bilgi aldıklarını dile getiren Uslu, “Valimiz, sınırda yapılan tedbirler ve duvarlar konusunda bilgi verdi. Düzensiz göç artık dünyanın bir sorunu. Orta Afrika’dan ve Asya’nın ortasından, özellikle Afganistan coğrafyasından Avrupa’ya doğru ciddi bir göç akını var. Bir kısım göçler zorunluluk gereği, bir kısım göçler ise ekonomik sebeplerle oluyor. Bu iki göçü bir birinden ayırmak lazım. Düzensiz göç ile sığınmacı göçleri ve uluslararası koruma arayanları zaman zaman aynı çuvala koyup aynı şekilde değerlendirenleri görüyoruz. Bu yanlış. Bir kere düzensiz göç, önlenmesi ve engellenmesi gereken bir süreçtir. Ama sığınmacı süreçleri farklı süreçtir. Sığınmacı süreçlerine insani, hukuki ve vicdani olarak yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.



“Türkiye her türlü tedbiri aldı”

Düzensiz göçü önleme konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü tedbiri aldığını vurgulayan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Duvarlar çekiliyor. Bununla ilgili sınır devriyeleri, sınır birlikleri, optik sistemler kuruluyor ve düzensiz göç minimize ediliyor. Yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerindeki süreçleri var. Yarın komisyon olarak onları da inceleyeceğiz. Geri gönderme merkezlerinde tutulan göçmeler, biliyorsunuz daha sonra kendi ülkelerine iade ediliyor.”

Ankara’dan gelen komisyon, yapılan açıklamanın ardından sınırdaki çalışmaları incelemeye devam etti.

Heyete Vali Bilmez’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul eşlik etti.

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