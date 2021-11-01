Muradiye'ye gençlik merkezi ve spor salonu

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Van'ın Muradiye ilçesinde gençlik merkezi ve 250 kişilik spor salonu yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muradiye ilçesine yapılacak olan gençlik merkezi ve 250 kişi kapasiteli spor salonunun ihalesi yapıldı.

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