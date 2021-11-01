Van'da boş dükkanda 73 kaçak göçmen yakalandı; 3 gözaltı



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde jandarma tarafından boş bir dükkana yapılan operasyonda, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili dükkan sahibi ve 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.30 sıralarında Kurubaş Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla 'şok evi' diye tabir edilen M.S.E.'ye ait demir kapılı iki bölümlü boş dükkana operasyon düzenledi. Dükkanda arama yapan jandarma, 73 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilirken, dükkan sahibi M.S.E. ve göçmenleri barındırıp, ihtiyaçlarını gideren V.E. ile M.Y., gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-11-01 17:03:48



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