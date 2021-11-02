Genel Sekreter Çelikel, Özalp ve Saray ilçelerinde esnafın problemlerini dinledi

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Özalp ve Saray ilçelerini ziyaret etti.

Beraberindeki VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ile sabah saatlerinde Özalp ilçesine gelen Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, ilk olarak Kaymakam Muhammed Emin Nasır’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Nasır ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunan Çelikel, daha sonra çarşı merkezindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Çelikel, bir süredir devam eden merkezdeki asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını da yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkilileriyle de görüşen Genel Sekreter Çelikel, çalışmaların bir an önce tamamlanması talimatını verdi. Ardından Saray ilçesine geçen Genel Sekreter Çelikel ve Genel Müdür Kaplan, ilçede bulunan su deposu ile VASKİ çalışmalarını inceledi.

Genel Sekreter Çelikel’in ilçe ziyaretlerine devam edeceği kaydedildi.

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