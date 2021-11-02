Altyapı çalışmaları sırasında göçük yaşandı: 1 yaralı

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Van’ın İpekyolu ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Hacıbekir Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde meydana geldi. Burada yürütülen altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Bel kısmına kadar toprak altında kalan işçi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak ambulansa alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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