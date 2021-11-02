Van'da kanalizasyon çalışmasında göçük; toprak altında kalan işçi kurtarıldı

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Orhan AŞAN/ VAN,(DHA)VAN'da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 1 işçi kurtarılarak hastanede tedaviye alındı .

Van'ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Beline kadar toprak altında kalan işçi, olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Ambulansala hastaneye kaldırıan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-11-02 17:05:24



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