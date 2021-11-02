Özalp'ta çatı yangını

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın Özalp ilçesinde ahır çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesine bağlı Kırcali Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Ö. isimli vatandaşın ahırının çatısı bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ahırda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.