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Turistler Muradiye Şelalesi'ne hayran kaldı Muradiye Şelalesi’nin sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

İHA

Turistler Muradiye Şelalesi'ne hayran kaldı Muradiye Şelalesi’nin sonbahar güzelliği havadan görüntülendi

Van'ın doğal güzelliklerinden biri olan Muradiye Şelalesi, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu.
Van’a 90 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor. Muğla'dan gelen bir grup yerli turist, Muradiye Şelalesi’nin sonbahar güzelliğine hayran kaldı.
Van'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görmek için Muğla'dan geldiklerini belirten Burhan Taş isimli vatandaş, "Buraya Marmaris ve Fethiye tarafından bir grup getirdik. Van'ın güzelliklerini Muğlalı vatandaşlarımıza göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. 4 gün boyunca Van'ın her yerini gezeceğiz. Akdamar Adası’ndan, Nemrut Krater Gölüne, Muradiye'de Şelalesi’nden Çavuştepe Kalesi’ne kadar Van'ın bütün güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz" dedi.
Iğdır’dan arkadaşları ile geldiklerini söyleyen Fatma Şentürk ise "Muradiye Şelalesi’nin güzel bir yer olduğunu sürekli duyuyorduk. Biz de fotoğraf çekmek için geldik. Huzur verici bir yer, çok beğendik" ifadelerini kullandı.
Sıla Kaya isimli vatandaş da, “Gerçekte çok güzel bir yer. Sonbahar ile renk tonları güzel görünüyor. İnsanların fotoğraf çekmesi için çok iyi bir yer. Doğa harikası bu güzelliği her yerde bulmak çok nadirdir. Herkesi gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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