Vanlı anne: “Çocuğumun hayallerini çaldılar” Vanlı annelerin evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor

Dağa kaçılan evladı için eylemlere katılan anne, HDP’nin üniversite okuyan ve öğretmen olmak isteyen çocuğunun hayallerini çaldığını belirterek, “Kendi çocuklarını ise özel kolejlerde okutuyorlar” dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak, seslerini duyurmaya çalışıyor. Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önünde başlattıkları eylemlerini kararlılıkla sürdürüyor. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerindeki dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP ve PKK aleyhine slogan atan aileler, HDP il binasına kadar yürüdü.

Eyleme oğlu Nevzat için katılan Güllü Ereğli, Diyarbakır’daki eylemlerinin ardından 10 aylık süreçtir Van’da eylem yaptıklarını söyledi. Ereğli, “Çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu HDP’den istiyorum. Benim oğlum üniversite okuyordu ve öğretmen olmak istiyordu. Çocuğumun hayallerini çaldılar. Kendi çocuklarını ise özel kolejlerde okutuyorlar. Biz onlardan sadece çocuklarımızı istiyoruz. Her hafta buraya geliyoruz. Onlar da hiç mi utanma yok. Onların milletvekilleri Kandil’i savunuyor. Bizim Kandil’de ne işimiz var. Gel oğlum devlete teslim ol. Onlar haindir ve yolları yol değildir. Gel bu vatan hepimize yeter. Ülkeyi bölmek ve yabancıya teslim etmek istiyorlar” dedi.



“Hiçbir zaman susmayacağız”

Eyleme oğlu Yetiş için katılan Saliha Mert ise evlatlarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, “Sesimizi her yere duyuracağız ve HDP bitecek. Selahattin Demirtaş da hapiste kalamaya devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu onun suçsuz olduğunu söylüyor. Oysa Selahattin Demirtaş eli kanlı bir başkandır. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Bu müzikle mi bizi susturacaklar? Onlar bilmiyor mu biz bir gün onların kapısını çalacağız. Artık hiçbir evladımızı dağa götüremiyorlar. Çünkü onların eli bağlanmış, anneler onları susturmuş” şeklinde konuştu.

