Erciş'te 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı

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Van’ın Erciş ilçesinde 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Erciş Ahmedi Hani Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan projeler ziyaretçilerden ilgi gördü. Fuarın açılışını gerçekleştiren Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak programı kapsamında fuarın düzenlendiğini belirtti. Bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projelerle ilgilenen kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Gelecek kuşakların çok daha güzel şeyler ortaya koyacağını ve büyük işler başaracağını gördüm. Bütün evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarda hep birlikte daha güzel şeyler ortaya koyacağız" dedi.

Fuarın açılışına, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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