Van'da kafes avcılığı

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Van’ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, avladıkları 5 kınalı keklikle birlikte jandarmaya takıldı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol faaliyetlerinde 1 araçta arama yaptı. Yapılan arama kaçak avlanmış 5 kınalı keklik ile kafeslere el konulurken, şahıs hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarından dolayı Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür ettiler.

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