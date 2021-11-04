Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira ceza uygulanırken, işletme sahibi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde ruhsatsız faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi 1 kişi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2021-11-04 11:07:37
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