Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda köpekler besleniyor



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN Gölü'nde çekilmenin 2 kilometreyi aştığı Erciş ilçesi Çelebibağı bölgesinde çok sayıda adacık oluştu. Bölgedeki sokak köpekleri, yüzerek gittikleri adacıklarda ölü balıklarla besleniyor. Durumu fark eden bazı hayvanseverler, bölgeye yiyecek bırakarak köpekleri elleriyle beslemeye başladı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü'nde, kuraklık nedeniyle son yılların en büyük çekilmesi meydana geldi. Çekilmeyle birlikte özellikle derinliğin az olduğu Erciş ilçesinin sahillerinde adacıklar oluşmaya başladı. Göl suyunun 2 kilometreden fazla çekildiği Erciş ilçesi Çelebibağı bölgesinde oluşan adacıklara sokak köpekleri gidip ölü balıklarla besleniyor. Köpeklerin bu mücadelesi ise bazı hayvanseverleri harekete geçirdi.

İlçede, 30 yıldır fırıncılık yapan 7 çocuk babası Yılmaz Şit (51), bölgeye kuraklığın izlerini fotoğraflamaya geldiğini belirterek, "Göl sularının çekilmesiyle birlikte, çok sayıda adacık oluştu. Bu manzara bizi de çok üzüyor. Fotoğraf makinamla burayı çekmek için geldiğimde burada bulunan sahipsiz sokak köpeklerinin bazen yüzerek, bazen de yürüyerek yaklaşık 2 kilometre gidip adacıklarda bulunan ölü balıklardan beslendiğini gördüm. Onların bu hayatta kalma mücadelesini görünce onları bu mevkide beslemeye başladım. Vakit buldukça buraya gelip yiyecek bırakıyorum bazen ellerimle besliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-11-04 12:14:31



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