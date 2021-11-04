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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolunda park ve bahçeler kışa hazırlanıyor

İHA

İpekyolunda park ve bahçeler kışa hazırlanıyor

Van’ın merkez İpekyolu Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan parklar başta olmak üzere ilçedeki tüm yeşil alanları kışa hazırlıyor.
İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarında bulunan parklar başta olmak üzere, ilçedeki tüm yeşil alanları kışa hazırlıyor. Ekipler yaklaşan kış ayları öncesi parklarda bakımonarım, temizlik, ağaç seyreltme, çim biçim çalışmalarını sürdürüyor.

“Kış hazırlığı dört bir yandan sürüyor”
Tüm ekipleri ile saha çalışmalarına hız katan İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış aylarına hazırlık amaçlı parklarda bakım ve onarım çalışmaları, budama, bitki şekillendirme, ilaçlama, çim biçimi, yabani ot ıslahı, lale dikimleri için çiçek alanlarının temizliği, bekçi kulübelerinin onarımı ile sera uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsimi öncesi ağaç sulama çukurlarının açılması, gübreleme ve deforme olmuş ağaçların yenilenmesi gibi çalışmaları da aksatmayan ekipler, sera çalışmalarını da ihmal etmiyor. Yaz boyu serada değişik türlerden oluşan rengârenk mevsimlik çiçek üretimini sürdüren ekipler bugünlerde ise, serayı kış üretimine hazırlıyor.

“Binlerce ağaç toprakla buluşturuldu”
İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, refüj ve parkları daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla yıl içerisinde binlerce ağacı da toprakla buluşturdu. Akasya, çınar, ıhlamur, ters dut, sarıçam salkım söğüt ve süs elması gibi 4 bine yakın ağaç ve 15 bini aşkın çalı grubu bitki dikimlerinin gerçekleştirildiği İpekyolu’nda yeşillendirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

“Yeni parklar birer birer ilçe sakinlerinin hizmetine sunuluyor”
İlkbahar aylarının ilk günlerinden itibaren projelendirilerek yapımlarına başlanan parkların birer birer tamamlandığı İpekyolu’nda, yeşil alan miktarı da her geçen gün artıyor. Mevcut park ve yeşil alanları koruyarak yeni yeşil alan miktarını arttırma hedefinde olduklarını ifade eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, “Temel amacımız ilçemiz sakinlerinin gezip dinlenebilecekleri yeşili bol bir ilçe hedeflemektir. Çalışmalarımızda tüm birimlerde olduğu gibi, park yapım ve yeşil alan arttırma çalışmalarımızda da vatandaş odaklı çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızın kış hazırlığına başladığı şu günlerde, ilçemizin daha yeşil olabilmesi için çalışmalarımızı arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

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