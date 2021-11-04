Vanlı judocular Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasında 9 madalya kazandı

Kırşehir’de yoğun katılımla düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına katılan Van Judo Takımı, turnuvadan 9 madalya aldı.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Kırşehir’de düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvası sona erdi. Kırşehir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 2. Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasına yurt içinden ve yurt dışından bin 200 sporcu katılırken, 3 gün süren turnuvada sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Van Gençlik Spor Kulübü Judo Takımı’nın da katıldığı turnuvada Vanlı sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu. Minik bayanlarda Latife Sude Şahin 32 kiloda, Eylül İlbaş ise 48 kiloda bronz madalya kazandı. 57 kiloda Büşra Kürşat ile 60 kiloda Umut Ertan altın madalya alırken, 40 kiloda Rabia Kürşat ile 36 kiloda Nur Zelal Aydın gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarışmalarda Rabia Alğan 44 kiloda, Sümeyye Çiftçi 52 kiloda, Hatice Erkuş 40 kiloda, Beyza Nur Aydın 44 kiloda ve Işıl Sinem Aydın ise 57 kiloda bronz madalya aldı.

Van’a 9 madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Judo Hocası Rakip Aslan, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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