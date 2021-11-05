İnköy ve Ağin’e doğa yürüyüşü

Van Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında Van Gölü kıyısında doğa gezisi ve fotoğraf etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, pandemi ve gündelik hayatın koşuşturmasından yorulup, strese, kent yaşamına ara vermek isteyenler için doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği gerçekleştirecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organizasyonunda 7 Ekim Pazar günü ilki düzenlenecek olan etkinlik doğal bitki örtüsü, tarihi yapısı ve eşsiz güzel koylarıyla Van’ın tabiat harikalarından olan İnköy ve Ağin mevkiinde yapılacak.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin 444 44 65 numaralı telefondan 2306’ya başvuru yapmaları gerektiği ve etkinlik alanına gidişler ise Van Büyükşehir Belediyesi önünden saat 08.00’da olacağı belirtildi.

Belirlenen rotaların etkinlik öncesinde Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ve etkinliğin iki haftada bir pazar günleri düzenlenmesi için de planlama yapıldığı bildirildi.

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