Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayvanları doğaya kazandırıldı Yaralı 210 yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde, 2021 yılı içinde çeşitli nedenlerle yaralanan 210’dan fazla yaban hayvanı tedavi edilerek tekrar doğaya kazandırıldı.

Tahrip edilmemiş doğası ve sulak alanlarıyla yaban hayvan popülasyonun yoğun olduğu Van Gölü Havzası, ekolojik denge için büyük önem taşıyor. Havzada çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. 2021 yılı içerisinde farklı mevsimlerde Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, emniyet, çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada tedavileri tamamlanan yaban hayvanları ise tekrar doğaya salınarak ekolojik dengede yerini aldı.



“300’ün üzerinde çeşitli türden hayvan getirildi”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, 2021 yılı içerisinde 300’ün üzerinden yaban hayvanı getirildiğini ve bunların büyük çoğunluğunun tedavi edilerek doğaya kazandırıldığını belirtti. Bölgenin yaban hayvanı popülasyonu bakımından zengin olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, “Ülkemizdeki sulak alanlarının Van Gölü Havzasında bulunması nedeniyle burada göç yollarının oluşması ve tahrip edilmemiş doğasıyla yaban hayvanlarının tercihi olmaktadır. Yaban hayvanı popülasyonunun fazla olmasından dolayı farklı türden yaban hayvanı rehabilitasyon merkezimize gelmektedir. 2021 yılı içerisinde DKMP, jandarma ve emniyetin Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri ile vatandaşlar tarafından merkezimize 300’ün üzerinde çeşitli türden hayvan getirildi. Tedavi işlemleri tamamlanan yaban hayvanları doğaya salınması üzere DKMP şubesine teslim etmekteyiz” dedi.



“Yaban hayvanları ekolojik dengenin devamı için önemli”

Doğaya dönemeyecek durumda olan hayvanları ise merkezde misafir ettiklerini dile getiren Aslan, “Ölen hayvanlarımızın kayıtlarını yine DKMP şube müdürlüğüne vermekteyiz. Geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde de 500’den fazla hayvanı tekrar yaşam alanına kazandırdık. Ekolojik dengenin devam etmesini sağlamak için yapılan çalışmalar bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

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