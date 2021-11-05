Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

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Van Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmetİş) Sendikası arasında yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Belvan Ulaşım Anonim Şirketi ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresinin (VASKİ) bünyesindeki Van Su Personel Anonim Şirketi ile Hizmetİş Sendikası arasında 20212023 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesinin (TİS) ilk görüşmesi yapıldı. Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan görüşmeye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, VASKİ Genel Müdürü Cem Kaplan, Hizmetİş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ve yönetim kurulu, Belvan, Van Su Müdürler Kurulu, sendika temsilcileri ve ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantıda; idari maddeler üzerinde görüşmelere başlanırken, ikinci oturumun ise önümüzdeki hafta içinde yapılacağı belirtildi.

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