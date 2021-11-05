Van Kent Estetiği Kurulu oluşturuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Kent Estetiği Kurulu oluşturuldu

İHA

Van Kent Estetiği Kurulu oluşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ‘Kent Estetik Kurulu’ ilk toplantısını yaptı.
Van’da görüntü kirliliğinin önüne geçilerek çağdaş ve modern bir kent olma noktasında Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde önemli bir adım daha atıldı. Şehirde mevcut veya yeni açılan yerleşim alanlarında şehrin estetiği, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları alarak; meydan, bulvar, ana cadde, ana yollar ve sokaklarda, ilgili ve yetkili birimlerin katılımıyla çözüm üretmek, görüş bildirmek ve kararlar almak amacıyla kentteki her türlü görüntü kirliliğini engellemek üzere ‘Kent Estetik Kurulu’ oluşturuldu. Mimarlık, mühendislik, estetik, kent tasarımı, peyzaj mimarlığı gibi çeşitli meslek kuruluşları ve ilgili çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan Kent Estetik Kurulu çalışmalarına başladı.
Kent Estetik Kurulu ilk toplantısını Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan’ın başkanlığında yaptı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının koordinasyonunda Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Van Kültürünü Varlığını Koruma Bölge Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerin imar ve şehircilik müdürleri katıldı.
Toplantıda, şehirde ortak kullanım alanlarında görsel kaliteyi etkileyecek olan yapılar, büfeler, totemler, tabelalar, duraklar, kent mobilyaları, cephe düzenlemeleri gibi konular ele alındı.
İlk defa toplanan kent estetik kurulunda 6 madde konuşulduktan sonra alt komisyonların kurulması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Van Büyükşehir Belediyesince kent tarihinde ilk defa hazırlanan ‘İmar Yönetmeliği’ çalışması da kurulun gündemi oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi ...
Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayvanları doğaya kazandırıldı Yaralı 210 yaban hayvanı yeniden doğaya kazandırıldı
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası’ndaki yaban hayvanları doğaya ...
3 çocuk annesi ücretsiz eğitimle iş sahibi oldu
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi ücretsiz eğitimle iş sahibi oldu
İnköy ve Ağin’e doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER İnköy ve Ağin’e doğa yürüyüşü
Erciş’te Kızılay Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Erciş’te Kızılay Haftası etkinliği
Vanlı judocular Uluslararası Cumhuriyet Judo Turnuvasında 9 madalya kazandı
YEREL HABERLER Vanlı judocular Uluslararası Cumhuriyet Judo ...
İpekyolunda park ve bahçeler kışa hazırlanıyor
YEREL HABERLER İpekyolunda park ve bahçeler kışa hazırlanıyor
Başkale’de spora dev yatırım
YEREL HABERLER Başkale’de spora dev yatırım
Milletvekili Arvas; “2022 yılı, üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas; “2022 yılı, üretim ve istihdam ...
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda köpekler besleniyor
YEREL HABERLER Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan adacıklarda ...
Van’da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da fuhuş operasyonunda yakalanan 1 şüpheli ...
Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Van'da masaj salonuna fuhuş operasyonu
Van'da kafes avcılığı
YEREL HABERLER Van'da kafes avcılığı
Van’da ters eve büyük ilgi Bölgenin ilk ters evi büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Van’da ters eve büyük ilgi Bölgenin ilk ters evi ...
Van'da trafik kazası: 1 yaralı Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası: 1 yaralı Sürücü sıkıştığı ...
Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonunda 5 gözaltı
Van'da PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da PKK/KCK operasyonunda 5 gözaltı
Bahçesaray’da bir araya gelen ilçe belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Bahçesaray’da bir araya gelen ilçe belediye ...
Erciş'te 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı
YEREL HABERLER Erciş'te 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' açıldı
Erciş'te yağmur selen neden oldu; ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Erciş'te yağmur selen neden oldu; ev ve ahırları su ...
Yağmur Erciş’te sele neden oldu
YEREL HABERLER Yağmur Erciş’te sele neden oldu
Erciş'te yağmur selen neden oldu; ev ve ahırları su bastı, tarım arazileri zarar gördü
YEREL HABERLER Erciş'te yağmur selen neden oldu; ev ve ahırları su ...
Van Büyükşehir Belediyesinden okul kantinlerinde gıda ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden okul kantinlerinde gıda ...
Kaymakam Solak Kur’an kursunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Solak Kur’an kursunu ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.