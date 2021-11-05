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Bağlamaya gönül veren aile Baba ve çocukları bağlama çalıp türkü söylüyor

İHA

Bağlamaya gönül veren aile Baba ve çocukları bağlama çalıp türkü söylüyor

Van’ın Erciş ilçesinde bağlamaya gönül veren Ozan Lütfü Yıldırım, 40 yıldır çaldığı enstrümanı çocuklarına da öğretti.
Yıllarca birçok radyo ve televizyonda program yapıp gönüllerde taht kuran Yıldırım, şimdi ise Kars Kafkas Üniversitesinde okuyan kızı Özge Çağan ve oğlu Yusuf İsa ile bağlama çalıp türkü söylüyor. Birçok eseri sanatçılar tarafından seslendirilen Yıldırım, bağlamaya olan sevgisini çocuklarıyla yaşatıyor.
10 yaşındaki Yusuf İsa Yıldırım, bağlama çalmayı çok sevdiğini belirterek, “1,5 yıldır kısa ve uzun sap bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı babam Ozan Lütfü ve ablam Özge Çağan Yıldırım’dan öğrendim. Babamdan aldığım bu bayrağı uluslararası boyuta taşımak istiyorum” dedi.
Ozan Lütfü Yıldırım ise gelecek kuşaklara bağlamayı öğretmek ve sevdirmek istediğini belirterek, “Bağlama ve türkülerimizi evlatlarıma aşıladım. Şimdi çocuklarım bağlama çalıp türkü seslendiriyor. Kızım bu işin ayrıca okulunu da okuyor. Bundan sonra bağlama ve türkülerimizin gelecek nesillere ulaştırılmasını evlatlarım yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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