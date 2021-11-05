Polisten hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklara ziyaret

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Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polisler, hastanede tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Çocuklarla yakından ilgilenen polisler, değişik hediyeler dağıttı.

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