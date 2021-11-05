Muradiye'de Kızılay Haftası etkinliği

Van'ın Muradiye ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda etkinlik düzenlendi.

Kızılay Muradiye gönüllülerinin katılımıyla Muradiye Anaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Kızılay hakkında ve Kızılay gönüllüsü olma konusunda bilgilendirildi. Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, Kızılay Haftası’nı kutlamak ve gönüllü konusunda bilgilendirme yapmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti. Yay, “Burada çocuklarımızı hem deprem, yangın ve sel konusunda bilgilendirdik hem de yeryüzünde bir iyilik hareketi olan Kızılay’la ilgili bilgi verdik” ifadelerini kullandı.

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