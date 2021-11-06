Başıboş ata çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 6 yaralı

VanErciş karayolu üzerinde başıboş bir ata çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, VanErciş karayolunun 60'nci kilometresindeki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Muhammed Ç. yönetimindeki 06 FH 0480 plakalı otomobil Van'dan Erciş istikametine seyire halinde iken yola aniden çıkan başıboş ata çarpmasıyla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında isimi tespit edilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı. Başıboş at ise telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ters dönen otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Van ve Muradiye'de deki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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