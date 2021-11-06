Van merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Van merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “TSK ve jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama/ankesör/büfe ve voip hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi/belge bulunan şüphelilere, ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, hakkında ifade ve tespitler bulunan toplam 9 şüpheli şahsa yönelik, ilimiz merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 7 şahıs adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış olup 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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