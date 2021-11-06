Van merkezli FETÖ/PDY operasyonuna 2 tutuklama



VAN, (DHA)VAN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "TSK ve Jandarma içerisinde terör örgütünün yöneticileri tarafından kullanılan ardışık arama, ankesör, büfe ve voip hatlar üzerinden arama, haklarında bilgi, belge bulunan şüphelilere, ayrıca farklı soruşturmalar kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde hakkında ifade ve tespitler bulunan 9 şüpheliye yönelik Van merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 7 şahıs adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılmış olup 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2021-11-06 10:27:23



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