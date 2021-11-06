Van'da hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

VAN, (DHA)VAN'da kablo ve oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 5´i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan araç ve kablo hırsızlıklarıyla ilgili yaptığı çalışma kapsamında olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ve KGYS kameralarından şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, demir kesme makası, satır, testere, araç çalıştırmak için anahtarlar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Toplam 28 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5´i tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2021-11-06 10:52:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.