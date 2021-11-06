TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 - Sarıyer: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 11. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sarıyer’i 10 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sait Tuzcu, Birtan Yavuz, Burak Celep
Vanspor FK: Aydın Bağ xx, Kerem Hakan Vapurluoğlu xx, Yakup Demir xx, Berat Çetinkaya xx, Barış Gök xx, Selim Kayacı xx (Mete Yıldız dk. 90+3 ?), Emrah Tacir xx, Güney Tutcuoğlu xx (Polat Furkan dk. 77 xxx), Fatih Somuncu xx (Hamza Küçükköylü dk. 67 x), Sedat Komi xx, Kubilay Akyüz x (Yusuf Şengüller dk. 90+3 ?)
Sarıyer: Mehmet Doğan x, Oğuzhan Açıl x, Hüseyin Altuğ Taş x (Emirhan Koca dk. 90+3 ?), Mehmet Bektaş x, Berat Satılmış x (Berkan Mahmut Keskin dk. 88 ?), Orhan Aktaş x, Nuri Terliksiz x, Bahri Can Avcı x, Adem Koçak x (Furkan Sağman dk. 61 x), Bertul Kocabaş x, Taha Yalçıner x
Gol: Furkan Polat (dk. 90) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Taha Yalçın, Nuri Terliksiz (Sarıyer)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.