Muradiye'de yol yama çalışması

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Van'ın Muradiye ilçesinde bozuk yollarda yama çalışmaları yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilçe merkezi ile Topuzarpa, Babacan ve Yumaklı mahallelerinde kışa hazırlık tedbirleri kapsamında yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Mevsim şartlarından dolayı yollarda yama yapılarak uygun hale getirildi.

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