Behçet DALMAZ / VAN,(DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Kulübü Başkanı Seyithan İzsiz, takımda eski yöneticilerden kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı istifa ettğini açıkladı.

Silahtaroğlu Vanspor Kulübü Başkanı Seyithan İzsiz, dün akşam düzenlediği toplantıda Vanspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ercan Dülger, Gölkentiler Taraftar Derneği Başkanı Nevzat Aslan, taraftarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eski kulüp başkanı Servet Yenitürk, arkadaşları ve teknik Direktör Saffet İşler´in takımda çıkardığı sıkıntılardan dolayı istifa ettiğini açıkladı. Kulüpteki eski yöneticilerin kendisine kumpas kurduğunu ileri süren İzsiz, "Bu memleketin muhtedirleri galiba birazcık bizden rahatsız oldular. Gizli kapılar arkasında benim işim olmaz. Ben arkadaşlarımla beraber kulübün yaklaşık 6,5 milyon TL'sini ödedim. Benim hemşehrilerime helal olsun ve nihayetinde benim hiçbir talebim yok. Ama siz gelin ve bizim bıraktığımız yerden alın. Biz gelmeden önce kulüp ligde kalınır mı deniliyordu. Ama şu an kulüp zirvede. Liderle arasında sadece 2 puan var. Ben her ne yaptıysam bu kulüp için hakkımı helal ediyorum ve sizin de hakkınızı bana helal etmenizi istiyorum. Şu an takımımızın kasasında 536 bin 370 lira bulunmakta. Teknik ekip ve futbolcuların bütün maç pirimlerini, birinci taksitlerini, ikinci taksitlerini ödedik. Ödemediğimiz sadece bazılarının ikinci taksitleri kalmış. Takımın aralık sonuna kadar alacaklarıyla birlikte Vanspor´un bir kuruş borcu kalmıyor. Bunun yanında Vanspor´a 12 milyon değerinde bir tesis kazandırıyoruz. Dosyamız şu an Büyükşehir Belediyesi´nde, imzalandıktan sonra çalışmaları başlayacak. Ben buradan Servet Yenitürk ve arkadaşlarına sesleniyorum; Gelin takımı kaldığı yerden şeffaf bir şekilde devam ettirin. Bugünden itibaren de ben Vanspor Başkanlığı'ndan istifa ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Seyithan İzsiz'in açıklamaları

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-07 11:13:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.