Başkan Kahraman’dan İYİ Parti’li Türkkan’a tepki

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a sert tepki gösterdi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Ayhan Kahraman, İYİ Parti’nin Bingöl'de yaptığı siyasi ziyarete değinerek, “Ziyaret esnasında şehit kardeşi bir vatandaşımızın, 'Bir de gelmiş Bingöl'e oy istiyorsun' sözüne karşılık İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan edepsizce, ardan, namustan uzak bir tavırla aziz şehidimizin emanetine küfür etmiştir. Bu küfür sadece o vatandaşa değil, bu vatandaş gibi düşünen sağ duyulu millete yapılmış bir şuursuzluk, edepsizlik, vandallık, karakter dışı, siyasete yakışmayan bir çirkin davranıştır. HDP'nin ve bebek katili PKK'nın gizli yandaşı olan bu düşünce, zaman zaman bu gibi olaylarda sabredemeyip asıl fikirlerini gizlemeyip açığa çıkartıyorlar. Ey vekil, senin liderin PKK'lı Selahattin Demirtaş ile ‘kahvaltı yaparım’ diyor. Vatandaşta bunu söyledi, nedir bu hazımsız hareketiniz? Üstelik bu vatandaşımız bir şehit yakını. Bir şehit yakınının boynuna sarılıp onu itekleyerek, küfür etmek, ona hakaret etmek, ne insanlığa sığar, ne siyasete, ne de ahlaka sığar. Gariban vatandaşın boynuna sarılıp en çirkin küfür edebilme cesaretini keşke Siirt'teki olayda liderine 'burası Kürdistan' diyen haine de gösterebilseydiniz. Siz korkak ve cılız kahramanlığınızı gariban, yüreği yanık şehit yakınına gösteriyorsunuz. Sizleri kınamak yetmez, sizleri silmek gerekir bu ülkeden” dedi.



"Şehit ve gazi aileleri olarak suç duyurusunda bulunacağız"

Siyasette eleştirilerin olmasının normal, ancak ahlak dışı davranışların kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Kahraman, “İYİ Parti milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Siyaset alanında her daim bu gibi eleştiriler olması gayet normaldir. Normal olmayan, ahlak dışı olan sizin yaptıklarınızdır. Bunların hesabı milletimiz tarafından sandıkta sorulacaktır. Ayrıca bu yaptıklarınızın hesabı kanunlar nezdinde de sorulacaktır. Bu yaptığın küfürler tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmıştır. Ayrıca şehit ve gazi aileleri olarak hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız. Sizin siyasetiniz batsın, kahrolsun. Rezil siyaset yapmak hiç kimseye fayda sağlamayacaktır. Tek kelimeyle küfürbaz, edepsiz, ahlaksız, saygıdan uzak bir varlıksınız” ifadelerini kullandı.

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