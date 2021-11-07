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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

İHA

Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Van'ın merkez Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, VanHakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubas Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ABH 309 plakalı Ford Connetc marka kamyonet ile 13 ED 250 plakalı Volkswagen Caddy kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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