Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

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Van’ın Gürpınar ilçesinde kuyuya düşen yavru köpeği AFAD ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğlen saatlerinde ilçenin Yatağan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, 30 metrelik kuyuya düşen yavru köpeği teknik çalışma sonunda mahsur kaldığı yerden kurtardı.

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