Van Gölü sahilindeki oturma bankına zarar veren 3 kişi yakalandı

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Van’ın Edremit ilçesinde Van Gölü sahilindeki parkta yer alan oturma bankını ateşe veren 3 kişi yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerimizce Edremit Lala Paşa Parkı içerisinde 3 şahsın parka ait bankı yakmak suretiyle parka ve çevreye zarar verdiği görülmüş. Şahısların yapılan kontrollerinde; uyuşturucu kullanma iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, oto hırsızlığı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, resmi belgede sahtecilik, taksirle yaralama ve mala zarar verme suçlarından kayıtları olduğu anlaşılmış, şahıslar hakkında ‘Kamu Malına Zarar Verme’ suçundan adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

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