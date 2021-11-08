Van'da, göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'da, polis ekipleri tarafından son bir haftada düzenenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 1'i yabancı uyruklu 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı 1-7 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, organizatörlerin kullandıkları ev ve otellere operasyon düzenlendi. 5 ayrı operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 9 organizatör yakalanarak gözaltına alındı. Ev, otel sahipleri ile organizatörlere 312 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-08 08:56:51



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