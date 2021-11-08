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Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ sona erdi

İHA

Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ sona erdi

Van'da Anatolia Grup tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' sona erdi.
Anatolia Grup tarafından 29 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' sona erdi. Fuarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Anatolia Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ekber Çelik, fuarın genel anlamda iyi geçtiğini ifade ederek, bu anlamda Van halkına teşekkür etti. Hafta sonu yoğun geçen fuarın hafta içi biraz daha düşük geçtiğini aktaran Çelik, “Van halkı bizden memnun, biz de Van halkından memnunuz. Gıda fuarı olduğu için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her gün burada denetimlerini yaptı ve ürünlerden numune aldı. Allah’a şükür hiçbir sıkıntı olmadı. O yüzden çok mutluyuz. Burada 81 ilin ürünleri var. Onları tanıtabildiysek çok mutluyuz” dedi.
Van’ı yöresel ürünler fuarı anlamında birinci sıraya taşımak istediklerinin altını çizen Çelik, “Anatolia Grup olarak senede iki defa Van’da yöresel ürünler fuarı düzenliyoruz. Türkiye’nin en büyük yöresel ürünler fuarı Yörex Fuarı’dır. İnşallah ilerleyen dönemlerde, daha çok ticaret odalarıyla daha çok illerden getireceğimiz insanlarla bu metrekareleri daha da büyütüp, Van’ı birinci sıralara taşımak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Firma yetkilileri ise pandemi anlamında genel bir düşüş olduğunu ancak ona rağmen Van’da düzenlenen fuarlardan memnun kaldıklarını söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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