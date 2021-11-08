Mantar üretim tesisinde çelik raflar devrildi: 5 yaralı

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Edremit ilçesinde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde mantar üretim tesisinde toprak dolu çelik raflar devrildi. Rafların altında kalan 1'i ağır 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 5 kişiyi, ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlk incelemede, çelik rafların aşırı yükleme sonucu devrilmiş olabileceği belirtildi. Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-11-08 11:03:55



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