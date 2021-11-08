Mantar fabrikasında göçük: 6 yaralı

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Van’ın Edremit ilçesindeki bir mantar fabrikasında yaşanan göçükte 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de bulunan bir mantar fabrikasında meydana geldi. Mantar üretim raflarının çökmesi sonucu 6 kişi enkazın altında kaldı. 3 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kalan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Biri ağır 6 yaralı ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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