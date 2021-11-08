Gürpınar Belediyesi, diyaliz merkezi için harekete geçti

Van’ın Gürpınar Belediyesi, ilçede yıllardır eksikliği hissedilen ve hastalar tarafından yoğun talepte bulunulan diyaliz merkezi için harekete geçti.

Gürpınar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğünce ortak çalışma sonucunda ilçe devlet hastanesinin yanına diyaliz merkezi inşa edilecek. Fiziki ve altyapı çalışmalarını belediye, personel ve ekipman desteğini ise İl Sağlık Müdürlüğünün üstleneceği çalışma için start verildi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ve beraberindekiler, diyaliz merkezinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ilçeye yeni bir sağlık hizmetini sunmak için çalışma başlattıklarını belirtti. Diyaliz merkezi için il merkezine giden hastaların zorluk yaşadığına dikkat çeken Başkan Tanış, “İl Sağlık Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışma neticesinde inşallah kısa süre içerisinde diyaliz merkezimizi ilçemize kazandıracağız. Binanın inşaat ve altyapısını belediyemiz, personel ve ekipman ihtiyacını ise İl Sağlık Müdürlüğümüz karşılayacak. İlçe devlet hastanemizin hekim eksikliği var. İl müdürümüzle bunları da görüştük. Bu eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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