VASKİ’den kısmi su kesintisi duyurusu

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde yapılacak enerji kesintisi nedeniyle zorunlu kısmi su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından 9 Kasım 2021 tarihinde İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerine bağlı; Şabaniye, Eski Edremit, Kurubaş, Gövelek, Ortanca, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde ve buna bağlı sokak, köy, mezralarda planlı orta gerilim (O.G) hat bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak enerji kesintilerinden dolayı kentin büyük kısmını besleyen terfi merkezlerimizde ve sondajlarımızda zaman zaman sıkıntılar yaşanması ihtimaller arasında yer almaktadır. Bu bağlamda; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı; Süphan, Kavurma, Şabaniye, Kurubaş, Karşıyaka, Hacıbekir, Yeni, Serhat, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Seyyit Fehim Arvasi, Esenler, Selimbey, Yalı, Alipaşa, Buzhane, Hatuniye, Halilağa, Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Hafıziye, Bahçıvan, Şemsibey, Altıntepe, Abdurrahman Gazi, İskele, İstasyon, Seyrantepe Düzyol ve Akköprü mahalleleriyle Memursen TOKİ ve Sıhke TOKİ’de 9 Kasım 2021 (Salı) günü sabah saat 08.30 ila akşam 18.00 saatleri arasında içme suyunda kısmi düşüşler ve kesintiler meydana gelmesi muhtemeldir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için ekiplerimizce gerekli tedbirler alınarak VEDAŞ ile irtibat halindedir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” ” denildi.

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