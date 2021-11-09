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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van depreminde ölen Miyazaki için yazdığı kitabı öğrencilere dağıttı

İHA

Van depreminde ölen Miyazaki için yazdığı kitabı öğrencilere dağıttı

Van'da organik tarım teknikeri Dünya Karakuş, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, otel enkazının altında kalarak yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki için yazdığı hikaye kitabını öğrencilere dağıttı.
Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerde 644 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 3 bin kişi de yaralanmıştı. 9 Kasım’da meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli’nde Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki ile DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir’in de bulunduğu 24 kişi yaşamını yitirmişti. Aradan geçen 10 yılık sürede depremin izlerinin silinmesi için birçok çalışma yürütülürken, Van halkı Japon yardım gönüllüsü Miyazaki’yi hiç unutmadı.

"Van depreminde ilk defa büyüdüğümü anladım"
Dr. Atsushi Miyazaki’nin adı Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantı salonu ile Edremit ilçesindeki bir parka verilirken, organik tarım teknikeri Dünya Karakuş da Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesi’nde kurduğu organik üretim çiftliğine Miyazaki’nin ismini verdi ve onun için kitap yazdı. 2019 yılında yazdığı kitabı okullarda dağıtan Karakuş, amacının Miyazaki’yi anlatarak çocuklara sevgiyi aşılamak olduğunu söyledi. Van depreminin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Karakuş, “Van depreminde ilk defa büyüdüğümü fark ettim. Daha önce annemiz, babamız olduğu için kendimizi güçlü hissederdik ama o gün annenin de babanın da çaresiz kalabileceği zamanlar olduğunu, çaresiz olduklarını gördüm. O soğukta dışarıda kaldığımız da, çadır bile bulamadığımız günler oldu. O kadar acı dolu günlerdi ki ben aslında ilk o gün büyüdüğümü anladım. Japonyalı Miyazaki, bir gönüllü olarak buraya geldi. Bizler için çok şey yaptı. Bu bir vefa borcu değildi, benim hep yapmak istediğim bir şeydi. Onların buraya gelip bizim için bir şeyler yapması, bizim için hayatından olması, bizim için değerliydi. Annesinin yaşadığı acıyı yaşadık. Bu kitabı iki yıl oldu yazalı. O kitabı yazdığımda, her satırında saatlerce ağladım” dedi.

"Miyazaki benim gönlümün kahramanıydı"
Çocuklara yönelik yazılan bir hikaye kitabı olduğunu dile getiren Karakuş, “Miyazaki’yi Van depreminde kaybettik ama çocuklar bu kitabı okuduklarında onu yaptığı çalışmalarla, güzel anılarla hatırlıyorlar. Kitap sadece Miyazaki’yi aslında kahraman olarak baz alıyor ama ben hayalimdeki dünyayı ele aldım. Kitap tamamıyla sevgi içerikli bir kitap. Bunu okuyan öğrencilerde en çok yardımcı olma etkisi bırakıyor. Neresi olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kitapta çok iyi izlenimler bırakıyor. Benim için önemli olan buydu. Henüz ölümsüzlüğü keşfedemedik ama ben şuna inanıyorum. İyi insanlar hep örnek alınmalı, yaşamalıdır. Miyazaki benim gönlümün kahramanıydı ve o kitabı yazarken hissederek yazdım. Manevi değeri büyük benim için. Ben büyük bir şey başardığıma inanıyorum. Bu gün benim doğum günüm ve ben yaşadığım sürece onu anacağım. Ayrıca ben bugün üzülmek istemiyorum. İçten gülümsemek istiyorum. Bizim için örnek bir insandı ve öyle de kalacak” ifadelerini kullandı.

"Yazdığım kitabı Miyazaki'nin annesine gönderdim"
Yazdığı kitabı Miyazaki’nin annesine de gönderdiğini anlatan Karakuş, “Annesinden izin almam gerektiğine inandım ve annesine kitap gönderdim. O da bana çok güzel bir kitap olduğunu yazmıştı. Aslında ben bugün Japonya’da olacaktım ama pandemiden dolayı gidemedim. İnşallah önümüzdeki yıl pandeminin sona ermesi durumunda Japonya’da olacağım. Ben bu duygularla Van depremlerinde hayatını kaybeden gazeteci Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyor, bize bugün kapılarını açan ve öğrencilere ulaşma fırsatını veren Okul Müdürü Mehmet Reşit Kaval ile Kübra Tur öğretmenimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Karakuş, öğrencilere yazdığı kitabı dağıtıp onlarla hatıra fotoğrafı çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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