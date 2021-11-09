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Meşhur Van kahvaltısında fahiş fiyatın önüne geçilecek Van kahvaltısının fiyatı yeniden belirlendi

İHA

Meşhur Van kahvaltısında fahiş fiyatın önüne geçilecek Van kahvaltısının fiyatı yeniden belirlendi

Guinness Rekorlar Kitabına girerek adından söz ettiren ve bir bütün olarak 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' alan meşhur Van kahvaltısının fiyatı 4 yılın ardından yeniden belirlendi.
Van yöresine özgü 15 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltıdaki fahiş fiyatın önüne geçmek için yeni fiyat belirlenmesi yapıldı. Kahvaltıcı esnafı, son dönemde bazı işletmelerin serpme Van kahvaltısını 6070 lira gibi fahiş fiyatla sunulmasının önüne geçmek için bir karar aldı.
Yöreye özgü olmayan ve tescilli Van kahvaltısından uzak bazı ürünler ekleyerek yüksek fiyata satışa sunulmasının ardından kahvaltıcı esnafı, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Van ESOB) ile Van Ticaret Sanayi Odasıyla (Van TSO) yapılan görüşmenin ardından ortak bir karar aldı. 2017 yılında 30 lira olarak belirlenen Van kahvaltısının fiyatı, alınan yeni kararla 45 lira olarak güncellendi. Alınan bu ortak kararla fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelerin önüne geçilmesi ve meşhur Van kahvaltısının korunmasının amaçlandığı belirtildi.

“45 liralık bir fiyat uygun görüldü”
İHA muhabirine konuşan Bakhelebak Kahvaltı Solunu İşletmecisi Fariz Gül, 2017 yılında belirlenen fiyatın 30 lira olduğunu ancak bu süre içinde bazı işletmelerin bu fiyatın aksine fahiş fiyat uyguladığını belirtti. İşletmeci Gül, “Van kahvaltısı fiyat listesini 2017 yılında Van ESOB ve Van TSO’dan almıştık. O zaman belirlenen fiyat 30 liraydı. 4 yıllık süre içinde pandemi maalesef bazı ürünlerin fiyatının yükselmesine neden oldu. Bizim de buna ayak uydurmamız gerekiyordu. Bizler de kendi paydaşlarımızla bu konuyu konuşarak, ESOB ve TSO ile istişarede bulunarak fiyatların yeniden belirlenmesine yönelik bir çalışma yapıldı. Nihayetinde ortak karar olarak 45 liralık bir fiyat uygun görüldü” dedi.

“Amacımız fiyat dengesini oturtmak”
Bazı işletmelerin kahvaltıda fahiş fiyat uygulandığını dile getiren Gül, “Bazı kahvaltı salonlarının 60 70 liraya çıkardığı konuşuluyor. Bizde en son bunun önünde geçmek için bir çalışma yaptık. Amacımız fiyat dengesini oturtmaktır. Dolayısıyla ana ürünleriyle oluşan Van kahvaltısının fiyat aralığının 45 lira olması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Van kahvaltısının en büyük özelliği doğal olmasıdır”
Van kahvaltısının en belirgin özelliğinin yörede tedarik edilen ürünlerden oluşması olduğunu söyleyen Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Van kahvaltısı otlu peynirinden tutun kaymak, bal, tereyağı, kavut, murtuğa, helva ve gül reçeline kadar Van ve çevresinde elde edilen ürünlerden oluşuyor. Van kahvaltısının en büyük özelliği doğal olmasıdır. Kahvaltı yaklaşık 15 çeşit üründen oluşmaktadır.”
Öte yandan, müşterilerin 45 liralık serpme Van kahvaltısının tüm ürünlerini almak zorunda olmadığına dikkat çeken Gül, müşterinin istediği ürünü tercih edebileceğini belirterek, bu yönüyle bir kısıtlamanın olmadığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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