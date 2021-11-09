İpekyolu'nda yol çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu'nda yol çalışmaları sürüyor

İHA

İpekyolu'nda yol çalışmaları sürüyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.
İlçenin merkez mahallelerinden Serhat Mahallesi Vali Sokak ile Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet 6. Sokak’taki çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Belirlediğimiz program dahilinde ilçemizde sıcak asfalt çalışmalarımıza ve parke taşı imalatlarımıza hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz" dedi.
Vatandaşların talepleri ile yakında ilgilenen Aydın, Cumhuriyet 6. Sokak'ta bulunan esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Burada bulunan esnafın istek ve taleplerini dinleyen Aydın, gerekli çalışmaların yapılması için birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Serhat Mahallesi Vali Sokak’ta eski ve kullanışsız olan asfalt sökülerek gerekli altyapı çalışmaları ile kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. Altyapı çalışmalarının yanı sıra Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet 6. Sokakta ise kaldırımlar bazalt taşı, begonit taşlarla yenilenerek ilçe halkının hizmetine açılmak için gün sayıyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, sezon sonuna kadar ilçe merkezindeki yol çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.
İlçe genelinde toplamda 14 kilometre BSK sıcak asfalt çalışması ve 100 bin metrekare parke, bordür, bazalt ile begonit taş çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meşhur Van kahvaltısında fahiş fiyatın önüne geçilecek Van kahvaltısının fiyatı yeniden belirlendi
YEREL HABERLER Meşhur Van kahvaltısında fahiş fiyatın önüne ...
Van depreminde ölen Miyazaki için yazdığı kitabı öğrencilere dağıttı
YEREL HABERLER Van depreminde ölen Miyazaki için yazdığı kitabı ...
Vali Bilmez: “Van’da toplam 1 milyon 161 bin doz aşı yapıldı” “Van Gölü’nün rengi en çok bize yakışır” Van’da yerli aşı için ‘gönüllü olun’ çağrısı
YEREL HABERLER Vali Bilmez: “Van’da toplam 1 milyon 161 bin doz aşı ...
VASKİ’den kısmi su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den kısmi su kesintisi duyurusu
Gürpınar Belediyesi, diyaliz merkezi için harekete geçti
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi, diyaliz merkezi için harekete ...
Erciş’te elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL HABERLER Erciş’te elektrik hatları yer altına alınıyor
Avusturya Gönüllüleri Derneğinden Çatak’taki öğrencilere giyim yardımı
YEREL HABERLER Avusturya Gönüllüleri Derneğinden Çatak’taki ...
Başkan Cumali Sabırlı’dan Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Cumali Sabırlı’dan Karabağ Zaferi'nin yıl ...
Tuşba Belediyesinden toplu açılış töreni Tuşba’da 22 mahalleye kilit parke taşı döşendi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden toplu açılış töreni Tuşba’da 22 ...
Van Büyükşehir Belediyesinden anı yarışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden anı yarışması
Van'da şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a tepki
YEREL HABERLER Van'da şehit ailelerinden Lütfü Türkkan’a tepki
MHP’li Güngöralp'ten İYİ Parti’li Türkkan'a sert tepki
YEREL HABERLER MHP’li Güngöralp'ten İYİ Parti’li Türkkan'a sert ...
Van'da Lütfü Türkkan'a tepki yürüyüşü
YEREL HABERLER Van'da Lütfü Türkkan'a tepki yürüyüşü
İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden gıda denetimi
İnköy ve Ağin bölgesine doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER İnköy ve Ağin bölgesine doğa yürüyüşü
Fosseptik çukuruna düşen at kurtarıldı
YEREL HABERLER Fosseptik çukuruna düşen at kurtarıldı
Mantar fabrikasında göçük: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mantar fabrikasında göçük: 6 yaralı
Mantar üretim tesisinde çelik raflar devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Mantar üretim tesisinde çelik raflar devrildi: 5 ...
Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ sona erdi
YEREL HABERLER Van’da ‘Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı’ sona ...
İranlı turistler Van tatilinde
YEREL HABERLER İranlı turistler Van tatilinde
Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 17 kilo 778 gram uyuşturucu ele geçirildi
Van’da 26 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van’da 26 kişi tutuklandı
Van'da, göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı
YEREL HABERLER Van'da, göçmen kaçakçılığına 9 gözaltı
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.