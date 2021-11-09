İpekyolu'nda yol çalışmaları sürüyor

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın talimatları doğrultusunda belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde başlatılan yol yenileme, bakım ve onarım çalışmalarında sona gelindi.

İlçenin merkez mahallelerinden Serhat Mahallesi Vali Sokak ile Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet 6. Sokak’taki çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Belirlediğimiz program dahilinde ilçemizde sıcak asfalt çalışmalarımıza ve parke taşı imalatlarımıza hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

Vatandaşların talepleri ile yakında ilgilenen Aydın, Cumhuriyet 6. Sokak'ta bulunan esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Burada bulunan esnafın istek ve taleplerini dinleyen Aydın, gerekli çalışmaların yapılması için birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Serhat Mahallesi Vali Sokak’ta eski ve kullanışsız olan asfalt sökülerek gerekli altyapı çalışmaları ile kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunuldu. Altyapı çalışmalarının yanı sıra Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet 6. Sokakta ise kaldırımlar bazalt taşı, begonit taşlarla yenilenerek ilçe halkının hizmetine açılmak için gün sayıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, sezon sonuna kadar ilçe merkezindeki yol çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

İlçe genelinde toplamda 14 kilometre BSK sıcak asfalt çalışması ve 100 bin metrekare parke, bordür, bazalt ile begonit taş çalışması yapıldı.

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