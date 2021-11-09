Başkale'de mevlit okutuldu

Van'ın Başkale ilçesinde 5 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Güvenlik Korucusu Hüsnü Keskin için mevlit okutuldu.

Esmepınar Mahallesi'ndeki taziye evinde düzenlenen mevlit programına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Müftüsü Mehmet Nuri Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müftülük personeli tarafından okunan mevlidi şerif ve Müftü Mehmet Nuri Durmuş'un duasının ardından katılımcılara yemek verildi.

Kaymakam Asım Solak, her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "5 yıl önce şahadet mertebesine erişen Hüsnü Keskin için ailesinin verdiği mevlidi şerif töreninde hep beraber bir arada olduk. Tek vücut, tek millet olduk. Bu vatan için canını veren şehitlerimiz bizler için tartışılmaz. Şehit ailemizin sonuna kadar yanındayız. Bize düşen ne varsa kapımız, gönlümüz açık. Bu vatan için şehit olan insanlar kalbimizin bir köşesinde her zaman yaşıyor” dedi.

Mevlidin sonunda şehidin çocukları Kaymakam Solak ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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