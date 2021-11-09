Vali Bilmez’den “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası destek

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyası destek için direksiyon başına geçti.

İçişleri Bakanlığınca trafikte güvenliğin önemine dikkat çekmek amacıyla "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası ülke genelinde başlatıldı. Van Valisi Bilmez de direksiyon başında çekilen videosunu sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyaya destek verdi.

Vali Bilmez, paylaşımında emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” ifadelerini kullandı.

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