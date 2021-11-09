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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

İHA

Muradiye'de gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Van'ın Muradiye ilçesindeki okullarda düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.
9 Kasım 2011 günü yaşanan 5.6 büyüklüğündeki Van depreminin yıl dönümünde ilçe genelindeki okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı düzenlendi. Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesinde düzenlenen tatbikata ise 750 öğrenci ve 37 öğretmen katıldı. Gerçeğini aratmayan depremin ardından açıklamada bulunan Okul Müdürü Yıldırım Mehmetağaoğlu, 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan 5.6 büyüklüğündeki Van depreminin 10. yıl dönümü nedeniyle deprem tatbikatı düzenlediklerini belirterek, “Öğrenci, öğretmen ve personellerimizin katılımıyla tatbikat düzenledim. Başarılı bir şekilde tatbikat sonuçlandı. Amacımız öğrencilerimize deprem bilincini aşılamak, deprem esnasında neler yapmaları gerektiğini öğretmektir. İlimizin deprem bölgesinde olması nedeniyle sık sık deprem yaşanmakta ve bu nedenle tatbikatta deprem öncesi, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğrencilerimize uygulamalı olarak anlatıyoruz. Tatbikata katılan öğretmen, öğrenci ve görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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