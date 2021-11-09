Vanspor eski Başkanı Servet Yenitürk hakkındaki iddiaları yalandı



Behçet DALMAZ / VAN,(DHA) Silahtaroğlu Vanspor Kulübü eski Başkanı Servet Yenitürk, kulüp başkanlığından istifa eden Seyithan İzsin'in hakkında söylediği iddiaları yalanladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Kulübü eski Başkanı Servet Yenitürk, basın toplantısı düzenledi. Vanspor başkanlığından istifa eden Seyithan İzsiz'in iddialarına cevap veren Servet Yenitürk, "Niye futbolcu ile yönetimi birbirine düşürüyorsun? Yakışıyor mu sana. Takımı bırakıp kaçtın" dedi.

Yenitürk, kulüp başkanlığından istifa eden İzsiz'in hakkında söylediği iddiların asılsız olduğunu belirtti. Yenitürk, "Gelmiş geçmiş başkanlar arasında Vanspor'a en büyük zararı veren isim olarak anılacağına inanın. Çünkü geçmişte 4 yıl kulüp başkanlığını yaptım. Çok daha ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldık, yönetimimizde istifalar gündeme geldi, yönetimimiz içinde bizleri valiye şikayet eden arkadaşlarımız oldu. Yalnız bırakıldık, tek kaldık. Ama Vanspor'a zarar gelmesin diye basına taşımadık. Çok zor şartlarda bile Vanspor'u terk edip kaçmadık. Ama ne hikmetse Seyithan bey, geldiği 10 günden sonra bahaneler üretmeye başladı. Seyithan bey, dışarıdan getirdiği misafirlerin konaklama ve yeme içme bedelenin tamamını külüpten ödeyeceksiniz diyordu. 'Ben 4 yıl kulüp başkanlığı yaptım, kulübün tek bir kuruşunu kendim ve misafirlerimin masrafları için kullanmadım. Seyithan bey bize dedi ki; kulüp için 700 bin TL topladığımız para var, onu da alıyorum haberimiz olsun.' İspatsız iftira atmak yanlıştır. Bunlar, bizim camiamıza zarar veriyor. Ben bu takıma bedel ödemişim. Klasörlere sığmayacak kadar Vanspor'a para aktarmışım. Başkanlığım döneminde 10-12 milyon TL para harcadım ve bunu da bıraktım. Şu anda da Vanspor devam ediyorsa bizlerin sayesinde oldu. Bugün SGK ve vergi dairesinde benim kızımın ve bazı dostlarımın araçları ipotekte. Niye? Vanspor için. Hakkımdaki en utanç verici iftirası ise 'Ben güya Levent Cankurtaran beye demişim ki; sana zemin hazırlayabilmek ve bunun ayağını kaydırabilmek için Bayburt maçında gerekirse takımı sahaya çıkarmayız' Bu ne kadar iğrenç ve istinatsız bir iftiradır" dedi.

İzsiz'i kendisine iftira atmakla suçlayan Yenitürk, "Atmış olduğun iftiraları ispat etmezsen namert, şerefsiz, namussuzsun. Eğer ben böyle bir iddiaya girmişsem namert, şerefsiz ve namussuzum. Ayıptır, yakışmıyor. Niye futbolcu ile yönetimi birbirine düşürüyorsun? Yakışıyor mu sana. Takımı bırakıp kaçtın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Servet Yenitürk'ün açıklamaları

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DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-11-09 17:31:57



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